MONTALTO DI CASTRO - Montalto di Castro piange la scomparsa di Edda, volontaria storica della Misericordia locale, venuta a mancare la notte scorsa.

La notizia è stata resa nota dalla stessa associazione.

“La Misericordia di Montalto di Castro purtroppo oggi ha perso una figura importante tra i propri volontari - scrive l'associazione - Questa notte è tornata alla casa del Padre la nostra carissima Edda. È stata una volontaria storica; insieme ad Alfredo si è resa sempre disponibile ed attiva nel passare casa per casa per i tesseramenti annuali.

Nelle feste organizzate - ricorda - si è sempre prodigata nella preparazione e distribuzione di dolci ed altro”.

Un impegno costante e concreto di cui la confraternita e la stessa comunità le sono riconoscenti.

"La Misericordia è riconoscente di tutto e crediamo sicuramente che il Padre nostro che è nei cieli l'accoglierà tra le sue braccia misericordiose a ricompensa di tutto il bene che ha fatto nella vita - prosegue la nota - In questo triste momento siamo vicini ad Alfredo, Claudia e Mauro. Ciao Edda e che Iddio te ne renda merito".