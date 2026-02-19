PHOTO
MONTALTO DI CASTRO - Montalto di Castro piange la scomparsa di Edda, volontaria storica della Misericordia locale, venuta a mancare la notte scorsa.
La notizia è stata resa nota dalla stessa associazione.
“La Misericordia di Montalto di Castro purtroppo oggi ha perso una figura importante tra i propri volontari - scrive l'associazione - Questa notte è tornata alla casa del Padre la nostra carissima Edda. È stata una volontaria storica; insieme ad Alfredo si è resa sempre disponibile ed attiva nel passare casa per casa per i tesseramenti annuali.
Nelle feste organizzate - ricorda - si è sempre prodigata nella preparazione e distribuzione di dolci ed altro”.
Un impegno costante e concreto di cui la confraternita e la stessa comunità le sono riconoscenti.
"La Misericordia è riconoscente di tutto e crediamo sicuramente che il Padre nostro che è nei cieli l'accoglierà tra le sue braccia misericordiose a ricompensa di tutto il bene che ha fatto nella vita - prosegue la nota - In questo triste momento siamo vicini ad Alfredo, Claudia e Mauro. Ciao Edda e che Iddio te ne renda merito".
Anche la sindaca di Montalto di Castro, Emanuela Socciarelli, ha voluto ricordarla così: “Mancherà il tuo splendido sorriso, il tuo abbraccio e quell'immancabile bacetto ogni volta che ci incontravamo”, ha scritto. "Il tuo impegno sociale, insieme al tuo Alfredo, è sempre stato al primo posto. Hai aiutato tante persone e, con le tue meravigliose crostate, hai sfamato migliaia di podisti, sempre pronta a dare il tuo contributo per la buona riuscita di ogni attività sul territorio. Grazie per esserci stata e per il meraviglioso ricordo che porteremo sempre con noi". Un pensiero arriva anche dalla Polisportiva Montalto che la ricorda come sempre presente agli eventi sportivi e alle manifestazioni, si è dedicata con entusiasmo alla preparazione dei ristori e dei momenti conviviali che accompagnavano le iniziative della Polisportiva, offrendo il suo tempo e la sua energia con il sorriso.