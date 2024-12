CIVITAVECCHIA – «Gli "amici" della Port Authority Security si stringono intorno alla famiglia di Bruno Coppola per la prematura scomparsa». Dalla Pas arriva l’abbraccio alla famiglia di un ex collega, scomparso prematuramente oggi all'età di 38 anni, andato via lo scorso anno ma per circa 15 anni nell’organico della società. «Dilaniati dal dolore, increduli dopo la sconvolgente notizia della morte, con i messaggi di sgomento e le telefonate successive sperando, in cuor loro, che fosse una notizia riportata in maniera sbagliata, abbracciano i suoi genitori, i parenti tutti, i figli, la compagna con cui ha diviso una parte della sua vita – hanno ricordato – e quanti hanno giovato della sua unica essenza di vita: il sorriso». E gli hanno dedicato una poesia:

Abbiamo, tutti

addosso un vestito troppo stretto,

davanti a uno sconosciuto che tesse tele

con un filo invisibile e mal tenuto,

che neanche il miglior sarto

può riuscire a mantenere unito,

senza strapparlo.

Fregandosene di tutto, il destino

disfa a piacere ogni attimo,

di una notte pronta a calare

quando meno te lo aspetti.

Riposa in pace Bruno dai tuoi colleghi Pas