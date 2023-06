ALLUMIERE - Una grande folla ha partecipato ieri pomeriggio al funerale della 55enne allumierasca Antonella Cimaroli stimata e amata pasticcera. La cerimonia funebre si è svolta nella parrocchia di Allumiere alle 15.30. Tutti nel paese hanno pianto per la sua scomparsa e hanno voluto porgerle fra tante lacrime l'estremo saluto. Innumerevoli le attestazioni di stima e d'affetto per questa donna che ha lasciato in tutti un segno indelebile. La messa del funerale è stata celebrata da Don Daniele Verzì e concelebrata da don Augusto Baldini e don Stefano: quest'ultimo la conosceva bene perché tra loro c'era un'amicizia profonda. Don Stefano l'ha descritta proprio così com'era Antonella e ha elogiato la bellissima persona che è stata sempre pronta ad aiutare tutti. "Antonella - ha spiegato don Stefano - era una bella persona che ha fatto tanto del bene". Fra ali di folla il feretro ha lasciato la parrocchia ed è stato trasportato a Civitavecchia al crematorio perché Antonella diceva sempre che il suo desiderio era quello di farsi cremare e poi verrà tumulata nella tomba di famiglia. Al funerale erano presenti il sindaco Luigi Landi e molti membri dell'amministrazione comunale di maggioranza e di opposizione. Tutto il paese ieri ha voluto far sentire l'affetto e la vicinanza alla figlia Beatrice, al compagno Paolo, ai fratelli Emilia e Ivano e a tutti I parenti. La Contrada Polveriera è Burò l'hanno salutata con tutti gli onori. "Tutta la Contrada Polveriera si stringe in un grande abbraccio a Beatrice, Paolo e a tutta la Famiglia Cimaroli e ne condivide l'immenso dolore per la perdita della cara Antonella. La tua infinita disponibilità è stata per noi un punto di riferimento durante tutti questi anni di reciproco affetto e collaborazione - scrivono dalla Vontrada Polveriera - non dimenticheremo quello che hai fatto per noi e sicuramente sarà difficile accettare di non trovarti al bar, pronta come sempre a darci una mano. Ci auguriamo che tu possa riposare in un posto migliore e che il tuo spirito battagliero possa vegliare su i tuoi cari e su tutti noi. Ciao Antonella". Mentre il Burò sulla propria pagina ha scritto: "La Contrada Burò sinstringeval dolore dei famigliari di Antonella per la prematura scomparsa".

Dolore e cordoglio sono stato espressi dalla Compagnia Teatrale Allumiere e dal gruppo politico Insieme per Allumiere: "Tutti uniti ci stringiamo a fianco dei famigliari.

Antonella, ci mancherai tanto". La comunità di Allumiere tutta ha fatto sentire ai famigliari di Antonella tutto il calore possibile.

