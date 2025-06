CANINO -Un pezzo di storia e di cuore se ne va con Giuseppa Salvatori, conosciuta da tutti come “Peppa”, venuta a mancare all’età di 105 anni. Canino, la sua comunità, perde oggi non solo la cittadina più anziana, ma anche un simbolo di forza, tenacia e memoria. Una donna che ha attraversato due secoli con lo sguardo lucido di chi ha vissuto intensamente ogni stagione della vita, rappresentando un legame autentico con le radici del paese.

A rendere nota la triste notizia è stato il sindaco Giuseppe Cesetti, che ha affidato ai social un messaggio carico di affetto e riconoscenza: «Addio alla donna più anziana di Canino. Il nostro paese saluta con commozione Giuseppa Salvatori, venuta a mancare all’età di 105 anni. Un esempio di saggezza e memoria storica per tutta la comunità. Ci uniamo al dolore della famiglia e di tutti coloro che le hanno voluto bene». Molto toccante anche il ricordo del figlio Marcello Luzi, che ha voluto esprimere gratitudine per la vicinanza ricevuta: «Io e mio fratello volevamo ringraziare tutte le persone che hanno scritto un pensiero di saluto per la nostra amatissima mamma. Credo e spero che anche lei da lassù lo faccia per ognuno di voi. Grazie con tutto il cuore, ciao Peppa, mamma, nonna e bisnonna amatissima».

Peppa ha rappresentato per Canino un riferimento silenzioso ma presente. La sua lunga vita, costellata di affetti, ricordi e momenti condivisi, è stata un filo sottile che ha unito passato e presente.

Con lei se ne va una testimone di valori autentici, di quella semplicità antica che oggi emoziona ancora di più. Il suo ricordo resterà vivo nei cuori di chi l’ha conosciuta e amata.

©RIPRODUZIONE RISERVATA