RONCIGLIONE - Un grave lutto ha colpito la comunità cimina: è deceduta oggi, nella sua abitazione, la maestra Patrizia Chiossi. Aveva 64 anni. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo, non solo tra i suoi cari, ma in tutta la cittadinanza che l'ha conosciuta e apprezzata per il suo impegno e la sua dedizione. Patrizia Chiossi era una figura di riferimento per diverse generazioni di bambini e famiglie di Ronciglione. Aveva insegnato per molti anni nella scuola materna del paese, diventando un punto fermo per la crescita e l'educazione di molti piccoli. Non era soltanto un'insegnante, ma una donna che metteva il cuore in ogni attività che svolgeva, curando con passione ogni dettaglio per i suoi bambini. I messaggi di cordoglio e ricordi affettuosi sono immediatamente affluiti da parte di amici, colleghi e genitori dei bambini che ha cresciuto. «Una donna che adorava la sua professione e metteva il cuore in tutto quello che faceva», è il commento unanime di chi l’ha conosciuta. La sua presenza era importante non solo a scuola, ma anche nel quartiere e nella vita sociale di Ronciglione. Antonella, una vicina di casa, la ricorda così: «Un’amica di vicinato, sempre sorridente e disponibile con tutti, non ci posso credere che anche te ci hai lasciato». Parole commosse anche da parte di Cristina, una mamma che aveva condiviso con lei momenti indimenticabili: «Non eri solo la maestra mia e delle mie figlie, eri un’amica, eri di famiglia. Mi mancherai tantissimo». La vicinanza e il legame personale tra Patrizia e le famiglie si riflettono in messaggi di affetto come questi, che testimoniano quanto fosse amata e apprezzata non solo come insegnante, ma anche come persona. Barbara, un’altra amica e collega, ha voluto ricordare la vivacità e la simpatia di Patrizia: «Eri un uragano di vita e di simpatia, sempre precisa e corretta. Quante chiacchierate e quante risate insieme». L'intera comunità di Ronciglione domani potrà dare l'ultimo saluto a Patrizia Chiossi: i funerali si terranno alle 17, presso la chiesa del Duomo.

