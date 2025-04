CIVITAVECCHIA – Lutto a Civitavecchia per la scomparsa di Adalberto Bencini, direttore generale della Cassa di Risparmio di Civitavecchia dal 1975 al 1991. Ad ottobre scorso gli era stato conferito il riconoscimento di “Civitavecchiese doc”, istituito dall’associazione “Civitavecchia C’è” e sostenuto dalla Fondazione Ca.Ri.Civ., tornato con la sesta edizione dopo lo stop dovuto al Covid. «Purtroppo una bruttissima notizia – scrive Roberto Melchiorri di Civitavecchia C’è – una bella persona, molto noto e apprezzato nella città e non solo, Direttore Generale della Cassa di Risparmio di Civitavecchia. Uomo di eccellenti capacità e vedute grazie alle quali la Banca locale era molto cresciuta nella qualità e si era molto estesa arrivando ad aprire sportelli in diverse città. Civitavecchiese "Doc" di nome e di fatto, ultimamente insignito della nomina da parte di Civitavecchia C’è, della quale era associato da molto tempo, in accordo con la Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia. Possa riposare in pace grande Adalberto. Condoglianze alla famiglia».