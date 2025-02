CIVITAVECCHIA – E’ venuta a mancare questa mattina Elisa Aceto. A dare il triste annuncio è stata l’associazione “Le Ardite Civitavecchia”. Elisa è stata la fondatrice e presidente della Consulta delle Donne a Civitavecchia. «Ci ha insegnato - sottolineano le Ardite - la militanza femminista e lo stare insieme. Ci abbracciamo in un cerchio di sorellanza con sua figlia Novella. Cara Elisa rimarrai per sempre nei nostri cuori. La terra ti sia lieve». «Una tristissima notizia per noi volontarie - scrive la presidente della Consulta delle donne Amelia Ciampa Elisa - Nel lontano 1988, quando nessuno si occupava di sostenere e di affiancare le donne in ogni loro difficoltà, Elisa non solo diede vita alla nostra associazione ma operò quotidianamente con determinazione e tenacia al loro fianco. Profondo è il dolore che ci unisce a sua figlia Novella che abbracciamo con amore. Cara Elisa rimarrai per sempre nei nostri cuori».

