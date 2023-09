CIVITAVECCHIA – Lutto in città, e in particolare nel mondo della ristorazione, per la scomparsa a soli 68 anni di Catello Vicedomini, titolare del ristorante “O’ Pescatore” di largo San Francesco D’Assisi. I funerali si terranno domani mattina, alle 10.30, in Cattedrale. (SEGUE)