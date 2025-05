ALLUMIERE - Ad Allumiere Comune, Proloco e Contrade al lavoro per l’organizzazione della grande due giorni di “AsinItaly”, che si terrà ad Allumiere il prossimo sabato 31 maggio e domenica primo giugno. La manifestazione ospiterà la mostra delle varie razze asinine d’Italia; si susseguiranno convegni, incontri, parate, gare, mercatino e quant’altro. Sarà presente l’associazione “Agostino Chigi” di Allumiere (presieduta da Tiziana Franceschini) alla parata del folklore con un’anticipazione degli abiti dei cortei storici delle 6 Contrade di Allumiere. In occasione della manifestazione AsinItaly Allumiere domenica primo giugno alle ore 15.30 si svolgerà la gara: “La Giubba d’Italia”, un'avvincente corsa in dirittura con l'asino aperta a tutte le migliori scuderie di privati e Contrade d'Italia e ai migliori fantini del teritorio nazionale. Sempre domenica alle ore 12 ci sarà la presentazione della Giubba e dei Fantini nell’aula consiliare del Comune di Allumiere. Le Iscrizioni degli asini e fantini devono essere effettuate entro e non oltre il 31/05 alle 20 nella Sede della Proloco di Allumiere.

