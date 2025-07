ALLUMIERE - Allumiere si prepara ad accogliere martedì 29 lugllio una serata all’insegna della parola, della musica e delle emozioni con l’atteso evento culturale “Senti Chi Scrive!”, un progetto che mette al centro il talento, la creatività e il desiderio di espressione delle giovani voci del territorio. L’iniziativa, resa possibile grazie alla sensibilità e alla disponibilità del sindaco Luigi Landi, trasformerà per una sera il cuore del paese in un piccolo palcoscenico di storie e futuro, offrendo al pubblico un’esperienza autentica e partecipata. Protagonisti della serata saranno sedici autori esordienti, tra cui cittadini di Allumiere e Tolfa che, nel corso del 2025, hanno preso parte ai laboratori di scrittura creativa promossi da Book Faces, l’associazione culturale che da anni promuove sul territorio percorsi di formazione, narrazione e condivisione. A guidare il pubblico lungo questo viaggio tra le parole sarà Anthony Caruana, musicista, scrittore e insegnante, figura carismatica e appassionata, capace di coniugare l’arte della narrazione con la sensibilità musicale e l’esperienza educativa. Caruana non sarà soltanto conduttore dell’evento, ma anche interprete musicale insieme alla voce intensa e raffinata di Eleonora Bernabei, con cui accompagnerà i momenti di lettura creando un ponte emotivo tra testo e melodia. Sul palco sarà presente anche l’attore Roberto Rotondo, che darà voce a brevi estratti tratti dai racconti degli allievi, restituendone tutta la forza evocativa. I giovani autori avranno l’occasione di raccontarsi, di spiegare il proprio approccio alla scrittura, di condividere sogni, riflessioni e processi creativi, costruendo con il pubblico un legame diretto e profondo. I partecipanti che saliranno sul palco saranno: Chiara Brunamonti, Stefania Camilletti, Anna Castagna, Nadia Ceccarelli, Amalia Dell’Anno, Cristina Di Claudio, Alice Di Matteo, Valeria Restante, Massimiliano Romitelli, Sara Sansone, Serena Santacroce, Martina Spuri, Andrea Sturiale, Angela Tandurella, Flavia Verbo e Naomi Vittori. La presenza del presidente di Book Faces, Marco Salomone, testimonia l’impegno dell’associazione nel valorizzare la cultura come strumento di crescita individuale e collettiva, e nel costruire spazi aperti al confronto, all’ascolto e all’inclusione. Anthony Caruana, chitarrista jazz diplomato all’Università della Musica di Roma e specializzato in composizione alla Percentomusica, affianca alla carriera musicale una solida produzione letteraria e ha fatto dell’insegnamento una vera missione, conducendo corsi di scrittura creativa capaci di risvegliare nei partecipanti non solo la tecnica, ma soprattutto la consapevolezza e la libertà di raccontare sé stessi.

