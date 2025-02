FIUMICINO - Si è svolto l’incontro tra le organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT, UGLTA e ANPAC e l’associazione professionale, finalizzato a trovare un’intesa su alcune tematiche urgenti riguardanti i dipendenti di terra e di volo di ITA Airways. Durante la riunione è stata condivisa la necessità di aprire la discussione sul rinnovo del CCNL e, nel frattempo, sono stati raggiunti importanti risultati su diversi aspetti contrattuali, con effetti già a partire dal mese di maggio.

Tra le principali novità, è stato stabilito l’inserimento di 200 unità aggiuntive con contratto part-time, incrementando così le opportunità occupazionali rispetto agli accordi già in essere. Inoltre, al personale di terra verrà riconosciuto un contributo di 500 euro a titolo di welfare.

Per quanto riguarda il personale navigante, tutto il personale con esperienza pregressa sarà collocato al livello di 3 anni di anzianità a partire da maggio, mantenendo la successiva progressione degli scatti come previsto dal contratto, in attesa del rinnovo del CCNL. Sul fronte delle diarie, è stato concordato un aumento di 5 euro: per i voli nazionali si passa da 42 a 47 euro, mentre per quelli internazionali operati con narrow body l’importo salirà da 51 a 56 euro, con decorrenza dal mese di maggio. Novità anche per quanto riguarda i remedies, che saranno attivati su base volontaria per il personale navigante di cabina (PNC) e di condotta (PNT), con turnazioni dedicate. Per il PNC, in considerazione delle diverse mansioni da svolgere, verrà riconosciuta un’indennità di 22 euro per Assistenti di Volo (AV) e 25 euro per Primi Ufficiali (P2) per ogni giornata di impiego, oltre al 10% sulle vendite di bordo da suddividere tra tutti i membri dell’equipaggio di cabina.

Soddisfazione è stata espressa dalle organizzazioni sindacali presenti all’incontro: FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT, UGLTA e ANPAC hanno evidenziato come l’accordo rappresenti un passo significativo per il miglioramento delle condizioni lavorative dei dipendenti ITA Airways, sia di terra che di volo, e per l’incremento occupazionale grazie alle nuove assunzioni part-time.

Questo accordo si inserisce in un periodo di importanti cambiamenti per ITA Airways. Recentemente, la compagnia ha avviato una collaborazione con il gruppo Lufthansa, che ha acquisito una partecipazione del 41% in ITA, con l'obiettivo di rafforzare la presenza sul mercato internazionale e migliorare l'efficienza operativa. Inoltre, ITA Airways ha annunciato l'intenzione di ripristinare i voli tra Italia e Libia a partire da gennaio 2025, segnando un ulteriore passo verso l'espansione e la diversificazione delle proprie rotte. Questi sviluppi testimoniano l'impegno della compagnia nel perseguire una strategia di crescita sostenibile e di consolidamento nel settore del trasporto aereo.