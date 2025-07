CIVITAVECCHIA – Diciassette posti letto, 18 mesi di servizio e una spesa pubblica di 132mila euro. Sono questi i numeri del nuovo affidamento per l’accoglienza di emergenza nei comuni del Distretto socio-sanitario RM4.1, formalizzato dal Comune di Civitavecchia con una serie di atti che fissano l’avvio dell’intervento all’11 luglio 2025 e la conclusione all’11 gennaio 2027.

Il servizio è stato affidato alla società cooperativa “Binario Tronco”, unica partecipante alla procedura negoziata, che si è aggiudicata l’appalto per un importo complessivo di 132mila euro IVA inclusa. L’affidamento è avvenuto con esecuzione anticipata per motivi di urgenza, in ragione dei rischi sanitari e sociali legati all’estate e all’assenza di un’alternativa abitativa per persone vulnerabili.

La struttura individuata per l'accoglienza è situata nei pressi della stazione ferroviaria, in viale della Repubblica, e ospiterà adulti in difficoltà, italiani e stranieri, migranti in transito e persone in condizioni di marginalità sociale. L’ingresso è consentito tra le 19:00 e le 20:00, l’uscita entro le 9:00. Non è prevista permanenza diurna.

La permanenza è temporanea e regolamentata da una Carta dei Servizi e da rigide norme di comportamento, che vietano l’uso di alcol, droghe, armi, e l’introduzione di animali o la registrazione di immagini senza autorizzazione. Il servizio prevede anche colazione, kit igienico, docce e custodia bagagli.

L’obiettivo è offrire una risposta immediata e dignitosa a chi si trova senza un tetto, in attesa di soluzioni abitative più stabili garantite dai servizi sociali territoriali. L’intero progetto rientra nei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) della Regione Lazio.

