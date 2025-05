Grande adesione oggi all’iniziativa organizzata in occasione del 33esimo anniversario della strage di Capaci. Davanti al murales in via De Lellis, è stato deposto un mazzo di fiori in memoria delle vittime dell’attentato mafioso del 23 maggio 1992, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

La partecipazione all’iniziativa evidenzia l’importanza di ricordare e onorare coloro che hanno sacrificato la propria vita per la giustizia e la legalità. «Abbiamo il dovere di mantenere viva la memoria di questi tragici eventi - affermano dal centrodestra - affinché le nuove generazioni possano comprendere e custodire il valore di chi, con coraggio, ha combattuto la mafia».