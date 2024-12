FIUMICINO - A partire da lunedì 28 ottobre e fino a martedì 29 ottobre e comunque fino alla conclusione dei lavori, sarà attivata una nuova disciplina temporanea del traffico in Via L. Bezzi e presso Piazza Riva Trigoso. L’intervento si rende necessario a seguito delle verifiche effettuate dall’Area Tutela Ambientale, che hanno evidenziato condizioni precarie di stabilità di alcune alberature comunali.

Gli abbattimenti e le deceppature previste, effettuate sotto la supervisione dell’ Agronomo Responsabile del Servizio tecnico di controllo puntuale, riguarderanno due alberature di Pinus Pinea e un tronco in Piazza Riva Trigoso, oltre a due esemplari di Populus Nigra in Via L. Bezzi.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle è prevista la chiusura parziale delle aree di intervento con le seguenti misure di disciplina del traffico, valide dalle7 alle 17: istituzione del senso unico alternato in Via L. Bezzi e, ove necessario, anche in Piazza Riva Trigoso; divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata nei tratti di carreggiata interessati dai lavori; apposizione di segnaletica temporanea, con limite di velocità a 30 km/h nelle aree di cantiere e segnaletica verticale di precedenza per il senso unico alternato;divieto di sorpasso e segnaletica direzionale obbligatoria con deviazione a 45° a sinistra e/o destra, per indicare le corsie alternative disponibili. «Si tratta di un intervento necessario per garantire la sicurezza dei cittadini e per mantenere in condizioni ottimali il patrimonio arboreo comunale. I controlli svolti hanno evidenziato criticità che richiedono misure immediate. I lavori saranno eseguiti in tempi rapidi e con la massima attenzione per ridurre al minimo i disagi alla circolazione», dichiara l’asessore all’ambiente, Stefano Costa.