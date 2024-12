CERVETERI - Hanno scaricato i loro rifiuti a bordo carreggiata e sono andati via come se nulla fosse. Ma questa volta, per l'incivile di turno non c'è stato scampo. È stato subito individuato dai volontari delle guardie ecozoofile di Fareambiente. Nei suoi confronti il sindaco Elena Gubetti ha annunciato «tolleranza zero». «Siamo stufi di far deturpare il nostro territorio da chi non rispetta la legge e incurante delle conseguenze drammatiche dei suoi gesti ci obbliga ad interventi di bonifica costosissimi. Il trasgressore - ha proseguito il primo cittadino - sarà perseguito penalmente».

«La salvaguardia del territorio è una priorità assoluta per una comunità che sta investendo sull'offerta turistica ricettiva - ha proseguito il primo cittadino etrusco - Il Comune e Rieco fanno la loro parte, ma è necessario che ciascuno di noi adotti comportamenti corretti». E il sindaco invita i cittadini a segnalare prontamente chi abbandona rifiuti. «L’omertà favorisce solamente i delinquenti, abili a riversare sugli altri il loro costo sociale. Quando l’abbandono dei rifiuti verrà percepito, e non solo punito, come reato, allora deturpare il territorio sarà molto meno conveniente».

