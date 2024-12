CERVETERI - Prende forma nella frazione etrusca di Valcanneto il progetto di vigilanza privata. Dopo gli incontri dei mesi scorsi per coinvolgere la popolazione ora è tempo di firmare i contratti con la società che si occuperà di "vegliare" sulle abitazioni e attività commerciali della frazione.

Il servizio prevede il controllo esclusivo di tutto il territorio di Valcanneto da parte di una pattuglia armata nelle ore notturne per 365 giorni l'anno - come spiegato dal comitato di zona - e avrà una durata iniziale di prova di sei mesi.

Al termine di questo periodo di prova e in base al numero degli iscritti, si potrà valutare la possibilità di estendere il servizio anche nei mesi successivi e in termini di servizio offerto.

La decisione di affidarsi a una società privata è arrivata dopo anni e anni di tentativi di effrazioni e furti all'interno delle abitazioni con i cittadini sempre più preoccupati della loro sicurezza.

Spesso i malviventi hanno fatto irruzione all’interno delle abitazioni non solo nel cuore della notte, con i proprietari all’interno degli stabili. Situazioni più volte denunciate, anche con foto estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza private, sui social.

E per quanto la presenza delle forze dell'ordine sia aumentata soprattutto nell'ultimo periodo, il territorio così vasto da pattugliare (se si pensa anche alle altre frazioni e Comuni) i cittadini alla fine hanno optato anche per il "fai-da-te".

I contratti di adesione al progetto potranno essere firmati presso la sede del Comitato di zona in via Scarlatti 2/b.

