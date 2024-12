CERVETERI - Prove d’estate e anche di mancato rispetto delle regole. Così si potrebbe interpretare quanto accaduto e denunciato da alcuni cittadini a Torre Flavia, lato Campo di Mare. Le belle giornate di sole hanno invogliato cittadini e visitatori a riempire le spiagge del litorale. Peccato però, che nel caso specifico di Torre Flavia, qualcuno abbia anche deciso di non rispettare le disposizioni comunali emesse in questo periodo per tutelare le nidificazioni del fratino e del corriere piccolo. E così in molti hanno deciso di portare con sè, in spiaggia, il loro amico a quattro zampe. Qualcuno ha anche deciso di dedicarsi al barbecue in spiaggia. Non sono mancate le polemiche sui social con chi ha anche ricordato come per l’area protetta esistono delle regole e delle ordinanze emesse per preservarne l’equilibrio dell’ecosistema.

