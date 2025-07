TOLFA – Tutto pronto per la VI edizione di “Anuman, la Foresta delle Idee”, l’appuntamento politico, culturale e formativo ideato dal deputato di Forza Italia Alessandro Battilocchio, che sabato 5 luglio trasformerà la suggestiva Villa Comunale di Tolfa in un vero e proprio laboratorio politico a cielo aperto.

Un evento che cresce anno dopo anno e che si impone come una delle iniziative giovanili più significative dell’intera area centro-italiana, catalizzando energie, menti brillanti, amministratori e vertici delle istituzioni.

A confermare il prestigio dell’iniziativa è la presenza, anche per questa edizione, del vicepresidente del Consiglio dei Ministri e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, che aprirà la giornata con il suo intervento, testimoniando – ancora una volta – la vicinanza concreta del partito ai territori e alle nuove generazioni. Tajani, figura di altissimo profilo istituzionale e politico, già Presidente del Parlamento Europeo e oggi punto di riferimento del centro moderato italiano, ha fatto di merito, partecipazione e responsabilità i pilastri dell’azione politica di Forza Italia. La sua presenza a Tolfa rappresenta un segnale chiaro e forte: il futuro si costruisce ascoltando i giovani e dando loro spazio. A credere profondamente in questo progetto è l’on Alessandro Battilocchio, deputato di FI e segretario provinciale del partito azzurro, che anche quest’anno ha voluto fortemente questa giornata di confronto e riflessione collettiva.

"Siamo pronti per una grande edizione – dichiara - Tanti giovani del territorio il 5 luglio si confronteranno per costruire il futuro. Una nuova leva deve porsi avanti". Parole che confermano lo spirito di “Anuman”: non un evento chiuso, ma un cantiere aperto alle idee, alla partecipazione, all’ascolto. Un ponte generazionale che consente ai giovani under 30 di dialogare direttamente con esponenti delle istituzioni, del mondo produttivo, della cultura e della legalità. Con Battilocchio FI ha saputo rafforzare il proprio legame con le nuove generazioni, coinvolgendole non solo in momenti di formazione, ma anche nella vita attiva del partito, favorendo la nascita di una classe dirigente preparata, consapevole e radicata nei valori liberali, democratici ed europeisti.

L’evento inizierà alle ore 10 coi saluti istituzionali e il discorso di apertura di Antonio Tajani, seguito dagli interventi di importanti rappresentanti del partito: il presidente di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, il capogruppo regionale Giorgio Simeoni, e numerosi altri esponenti del mondo politico e istituzionale.

La sindaca di Tolfa, Stefania Bentivoglio, farà gli onori di casa, accogliendo ospiti e partecipanti in uno dei luoghi più suggestivi della cittadina collinare. La Villa Comunale, immersa nel verde, diventerà per un giorno una “foresta” di idee, pensieri e visioni, dove oltre 150 giovani saranno veri protagonisti. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16, si entrerà nel cuore del confronto con panel tematici e tavoli di lavoro, incentrati su legalità e sicurezza, con testimonianze autentiche e di grande valore civile.

Tra gli interventi più attesi, quello di Rita Dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, da sempre impegnata nel promuovere una cultura della legalità e della memoria. A lei si affiancheranno operatori sociali, amministratori locali, attivisti e figure che ogni giorno, nei quartieri più difficili del Lazio e d’Italia, combattono la criminalità e promuovono il riscatto sociale, partendo dal basso, dalla scuola, dallo sport, dalle famiglie.

Un focus speciale sarà dedicato al tema “Periferie al centro”, con storie vere di chi la criminalità l’ha sfidata davvero, rischiando in prima persona, scegliendo la strada del coraggio, della legalità e del servizio alla collettività. Il cuore pulsante di Anuman sono i giovani, che con il loro entusiasmo, la loro voglia di partecipazione e le loro competenze stanno dimostrando di poter essere motore del cambiamento e architetti del futuro. L’obiettivo di Battilocchio e di Forza Italia è creare una nuova classe dirigente fondata su merito, competenza e passione civile. "Abbiamo bisogno di loro – ha detto Tajani in occasione delle precedenti edizioni –. L’Italia ha bisogno di giovani che sappiano sognare ma anche costruire, con idee nuove, radici solide e lo sguardo rivolto all’Europa".

E proprio in questa visione si inserisce il senso profondo di Anuman: un seme piantato tra le colline laziali che guarda lontano, che parla di territorio ma anche di Europa, di futuro, di sfide globali affrontate con concretezza. Anuman non è solo un convegno: è un appuntamento politico di alto livello, capace di attrarre attenzione mediatica, partecipazione popolare e contenuti veri. Un format che funziona perché sa coniugare radicamento locale e visione nazionale. Con Anuman, Forza Italia dimostra ancora una volta di credere nei giovani, nel confronto, nei territori e nelle idee. Sabato a Tolfa si costruisce il futuro, insieme. E il futuro parla azzurro.

