TOLFA - Si apre oggi il cartellone estivo del comune di Tolfa con la "Sagra del Prosciutto e della Catana" il "Festival Booper's" una due giorni all'insegna della tradizione e della tolfetanità, ma anche dell'allegria e della musica. La kermesse promuove l'eccellenza di Tolfa e, in particolare, il prosciutto e la Catana tradizionale borsa in cuoio Made in Tolfa famosa in tutto il mondo, ma anche eccellenti prodotti della lavorazione del cuoio e tante specialità locali. La manifestazione si aprirà oggi: a partire dalle ore 18 ci sarà l'inaugurazione del nuovo sentiero presso la Rocca di Tolfa "Sguardo su Roma". Da non perdere i "Giochi Popolari" a cura dell'associazione Generatio 90 in piazza Matteotti. Per gli amanti della cucina e del buongusto si svolgerà lo show cooking con lo chef Antonio Morra a Palazzo Buttaoni. Non mancheranno stand gastronomici lungo le vie del paese. A partire dalle 20 si alzerà il sipario sul travolgente e allegro Festival Booper Swing'n'Roll. Ci saranno anche le bancarelle di vario genere. Stasera spettacolo Mojo e poi gran live di Greg e il suo gruppo.

