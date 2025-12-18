TOLFA – Il Natale a Tolfa continua a regalare appuntamenti carichi di significato, partecipazione e atmosfera, accompagnando cittadini e visitatori in un percorso che unisce tradizione, cultura, identità e spirito comunitario. Ieri c’è stata la consegna delle targhe alle Botteghe Storiche del Comune di Tolfa: un momento importante di riconoscimento per le attività che, nel tempo, hanno rappresentato un presidio economico e un punto di riferimento sociale e identitario per il paese. Oggi alle ore 19 si svolgerà la premiazione della “Via più bella a Natale”, iniziativa promossa dall’APS La Rocca. Sabato 20 dicembre alle ore 11 si svolgerà la presentazione del libro “Le luci della Bellezza” di Annmaria Travagliati, presso l’aula convegni del Polo Culturale.

Il Villaggio di Babbo Natale tornerà protagonista sabato 20 e domenica 21 dicembre per il secondo fine settimana della manifestazione. Mercatini artigianali, spettacoli per grandi e piccoli, musica dal vivo, giocoleria, animazione, il suggestivo Presepio Giocondo e tante iniziative pensate per far vivere il Natale in modo autentico e partecipato.

Domenica 21 dicembre alle ore 10.30, alla Rocca di Tolfa, si terrà la cerimonia di apposizione dello Scudo Blu. Lunedì 22 dicembre alle ore 17.30 si terrà la premiazione dei Presepi Artigianali presso la chiesa di Sant’Egidio Abate, mentre alle ore 22 le strade risuoneranno delle note della Tradizionale Pastorale, a cura della Banda Giuseppe Verdi di Tolfa. Martedì 6 gennaio alle ore 15, la Pro Loco di Tolfa ospiterà l’Incontro con i Re Magi, mentre nello stesso giorno, a Santa Severa Nord, si svolgerà la tradizionale Befana, chiudendo il programma con un appuntamento dedicato soprattutto ai più piccoli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA