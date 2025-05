TOLFA - Si è svolto nella mattinata di ieri 12 maggio, negli spazi di piazzale di Europa nel Comune di Tolfa, il laboratorio “A scuola di sicurezza stradale”, condotto dalla Polizia metropolitana in collaborazione con Sices, Società italiana Centri di Educazione Stradale e il Comando di Polizia Locale di Tolfa e Allumiere, che ha coinvolto oltre 200 ragazzi delle Classi IV, V della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Tolfa e le classi prime della scuola Secondaria di primo grado di Tolfa e Allumiere.

Erano presenti la sindaca di Tolfa Stefania Bentivoglio, il Sindaco di Allumiere Luigi Landi e il comandante della Polizia Locale di Tolfa Mario Pacchiarotti, l’assistente di Polizia Locale di Allumiere Marianna Di Rocco e l’Agente di Polizia Locale di Tolfa Giulio Costantini per salutare gli operatori, le maestre i professori e i partecipanti.

Finanziato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, il progetto è finalizzato a trasmettere alle alunne e agli alunni le informazioni di base di un corretto comportamento alla guida dei veicoli, facendo provare ai partecipanti l’emozione di portare una piccola vettura su un percorso urbano appositamente allestito. I responsabili e gli operatori della Sices hanno, infatti, posizionato un Parco Stradale Itinerante, articolato in brevi tratti stradali e incroci, dotato di segnaletica orizzontale e verticale, attraversamenti pedonali e semafori, in modo da rendere realistico il training pratico dei ragazzi, che sono sempre stati assistiti negli spostamenti con le autovetture elettriche dagli operatori e dal personale della Polizia Locale.

Prima del training pratico i ragazzi hanno assistito a dei video informativi sulla sicurezza stradale e sul significato dei simboli, sia orizzontali che verticali, e alla spiegazione del funzionamento del motore. La Polizia metropolitana inoltre ha mostrato come sia possibile rilevare la velocità di una macchina in movimento attraverso il telelaser.

Noi riteniamo che sia fondamentale coinvolgere i ragazzi in età scolare sulla sicurezza stradale, per educare alle giuste condotte di guida e prevenire comportamenti pericolosi e potenzialmente dannosi per loro stessi e per gli altri – dichiarano i Sindaci Stefania Bentivoglio e Luigi Landi. Ieri abbiamo visto gli alunni seriamente interessati e appassionati alle attività messe in campo, non solo a quelle di guida su strada, segno che quando si toccano le corde giuste si ottiene da loro partecipazione e attenzione. Ringrazio la Città metropolitana e la Polizia metropolitana per aver portato il progetto a Tolfa e Allumiere e i rispettivi Comandi della Polizia Locale per aver collaborato alla realizzazione.

