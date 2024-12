TARQUINIA - Tarquinia accoglie il Natale con un programma ricco di appuntamenti che animeranno la città fino al 6 gennaio 2025. L’amministrazione comunale, con il mondo dell’associazionismo, presenta un calendario pensato per coinvolgere i cittadini e i turisti, tra tradizioni, arte, musica e divertimento, che ha preso il via con l’accensione delle luminarie il 7 dicembre.

Presepe vivente

Il presepe vivente è una delle rappresentazioni più importanti della Tuscia. Organizzata dall’Associazione presepe vivente Tarquinia, la rievocazione si terrà il 26 e 29 dicembre e il 6 gennaio 2025, nel quartiere medievale di San Martino, a partire dalle 17. Per il giorno dell’Epifania, il gran finale con la sfilata del corteo dei Re Magi.

La casa di Babbo Natale

Al civico 18 di via dei Granari, ha riaperto la grande casa di Babbo Natale realizzata dall'associazione culturale Viva Tarquinia.

L’installazione è un viaggio nel fantastico mondo delle feste, con varie scenografie che spaziano dal suggestivo Polo Nord sino al giardino delle renne con Rudolph a grandezza naturale, e poi gli ambienti di vita di Babbo Natale, la fabbrica dei giochi, la posta dove lasciare le letterine. La casa di Babbo natale sarà aperta il 14, 15, 21, 22, 23 e 24 dicembre dalle 16 alle 19.

Spettacoli

Il teatro comunale “Rossella Falk” ospiterà rappresentazioni, spettacoli di danza e concerti. Il 14 dicembre suonerà, alle 21, la banda “Giacomo Setaccioli” per il concerto di Natale; il 15 dicembre, alle 18, s’inaugura la nuova stagione teatrale con lo spettacolo “Un sogno a Istanbul” ispirato dal celebre libro dello scrittore Paolo Rumiz; il 19 dicembre, alle 21, si esibiranno gli allievi dell’Asd City Ballet per lo spettacolo di Natale; il 20 dicembre, alle 17,30, si svolgerà il concerto di Natale dell’istituto “San Benedetto”; il 21 dicembre il sipario si alzerà alle 21,30 per la talentuosa cantante Martina Maggi “MOA”; il 22 dicembre, alle 18, calcherà il palco l’Etruschorus per il concerto di Natale; il 4 gennaio 2025, alle 18, verrà rappresentata “La prima indagine di Montalbano”.

Etruria Musica Festival Winter edition

Il teatro comunale “Rossella Falk” ospiterà l’edizione invernale dell’Etruria Musica Festival (concerti a pagamento, con inizio alle 18): il 23 dicembre il trombettista e compositore Fabrizio Bosso incontra il Marco Guidolotti Trio; il 27 dicembre concerto tributo a Frank Sinatra con Young Art Jazz Ensemble; il 28 dicembre recital per pianoforte solo di Andrea Brunori; il 3 gennaio 2025 salirà sul palco il Prograssik Quartet.

Mercatini di Natale

Arriverà la magia dei mercatini di Natale che saranno allestiti nella suggestiva piazza Giacomo Matteotti il 14 e 15 dicembre e dal 4 al 6 gennaio 2025.

Capodanno in piazza

Ritorna il 31 dicembre, dopo molti anni l’appuntamento con il Capodanno in piazza Giacomo Matteotti, a partire dalle 23.

«Un invito a festeggiare insieme, nel cuore del centro storico, l’arrivo del 2025 con musica e balli».

Corri per la Befana e la discesa della Befana dal palazzo comunale

Come da tradizione, il 6 gennaio, piazza Giacomo Matteotti, alle 10, farà da partenza e arrivo della passeggiata “Corri per la Befana”, a cura dell’Asd Atletica ’90 Tarquinia; alle 12 vedrà, invece, la Befana dei Vigili del Fuoco scendere in sella alla sua scopa dalla torre dell’orologio del palazzo comunale, per salutare i bambini.

Trenino di Natale

Il 14, 15, 21, 22, 26 e 29 dicembre, il 4, 5 e 6 gennaio 2025, dalle 16 alle 19, il centro cittadino sarà percorso dal trenino di Natale.

Altri eventi

La sala delle feste di palazzo Bruschi Falgari, sede della biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”, sarà la cornice della conferenza “Psicologia della moda” a cura dell’associazione Cepib, il 13 dicembre alle 17,30; della presentazione del libro di Stefano Mecorio “Il cammino 103”, il 14 dicembre alle 18. Il centro cittadino, il 15 dicembre dalle 16, diventerà una grande palestra all’aperto per lo Street workout – Christmas edition. Il 19 dicembre alle 18, nella chiesa di San Francesco, si terrà il concerto di Natale dell’IC “Ettore Sacconi”. Il 21 dicembre, alle 17, avrà luogo lo spettacolo itinerante della banda “Giacomo Setaccioli” con le majorette. Il 28 dicembre, dalle 16,30, le vie del centro storico si riempiranno delle note di una fantastica street band formata da alcuni membri della banda “Giacomo Setaccioli”; alle 17, le associazioni Tarquinia in rosa e Cuori blu porteranno la tombola in piazza Giacomo Matteotti. Fino al 23 dicembre, alla sala “D. H. Lawrence”, in via Umberto I, sarà visitabile la mostra “I modelli in legno del tempio etrusco dell’Ara della Regina”, a cura dell’Associazione anziani con l’hobby del modellismo”.

Informazioni

Per ogni informazione è possibile chiamare l’ufficio informazioni turistiche allo 0766 849282. Gli eventi a pagamento sono, oltre ai concerti dell’Etruria Musica Festival Winter Edition, il presepe vivente, gli spettacoli di teatro “Un sogno a Istanbul” e “La prima indagine di Montalbano”, Street Workout e il concerto di Martina Maggi “MOA”

