TARQUINIA - L’ondata di furti che ha colpito nelle ultime settimane la Tuscia sta interessando anche la zona del litorale. A Tarquinia, in particolare, i ladri sarebbero entrati in azione nella zona Peep. Sui social, dove in queste ore sta esplodendo la rabbia e l’indignazione dei cittadini, si moltiplicano però anche le segnalazioni. Si parla, infatti, di un gruppo di quattro persone che gira con un’Audi scura. Tra di loro ci sarebbero anche delle donne. Si sposterebbero in contemporanea in diverse aree. La banda entrerebbe in azione nel pomeriggio-sera e agirebbe in maniera rapidissima puntando a soldi e gioielli. Nei vari gruppi locali sui social si moltiplicano gli appelli a tenere gli occhi aperti e a segnalare ogni movimento sospetto e c’è anche chi ha pubblicato i frame dei filmati di videosorveglianza dove si vedono i ladri all’opera. Le forze dell’ordine dal canto loro hanno intensificato i controlli ma la frequenza dei furti e la dislocazione su tutto il territorio provinciali richiedono anche la collaborazione dei cittadini.