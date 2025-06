TARQUINIA – L’estate a Tarquinia Lido entra nel vivo con due appuntamenti imperdibili che uniscono enogastronomia, intrattenimento e valorizzazione del territorio: “Fermento”, il 27 e 28 giugno, e “Bolle d’AMare”, il 4 e 5 luglio. Due eventi distinti ma complementari, capaci di trasformare il lungomare in un itinerario del gusto a cielo aperto, tra calici, sapori e musica.

Fermento – Festival della birra artigianale, 27 e 28 giugno

“Fermento” è la rassegna dedicata alle birre artigianali della Tuscia e del Lazio: sedici birrifici presenteranno le loro migliori etichette, in un percorso pensato per raccontare non solo il prodotto, ma anche le storie e la passione dei produttori. Il tutto accompagnato da musica dal vivo, dj set e una selezione di street food studiata per valorizzare ogni birra.

Bolle d’AMare – Rassegna delle eccellenze spumantistiche, 4 e 5 luglio

Dedicata alle migliori etichette spumantistiche della Tuscia e delle coste italiane, “Bolle d’AMare” proporrà un percorso itinerante tra stabilimenti balneari, bar e ristoranti aderenti, dove sarà possibile degustare, tappa dopo tappa, una selezione curata di spumanti serviti da sommelier FISAR. Ogni punto di degustazione offrirà due spumanti di cantine diverse, abbinati a proposte gourmet di street food realizzate dalle attività coinvolte. Una mappa dedicata accompagnerà i partecipanti lungo il percorso, per vivere un’esperienza enologica completa e coinvolgente.

Promotori e direzione artistica

Gli eventi sono promossi dal Sindacato Italiano Balneari, da Assocamping, dal Comune di Tarquinia e dalla Pro Loco Tarquinia. Per “Bolle d’AMare” la direzione artistica a cura dell’enogastronomo “col cappello” Carlo Zucchetti.