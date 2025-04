CERVETERI – Balli e letture passando dal Medioevo alla Divina Commedia. Oggi dalle 16.30 in poi appuntamento culturale in sala Ruspoli, dove l’associazione Auser, in collaborazione con "La compagnia dei Virelai", la Asd a Tutto Ritmo e il Gruppo Rievocazioni Lazio accompagnerà il pubblico in un lungo viaggio nella storia. “Vita e costumi in una città medievale verso l'autunno del Medioevo”, questo il titolo dell’iniziativa che gode anche del patrocinio del comune di Cerveteri e che vedrà anche una conferenza tenuta dal professor Settimio La Porta e le letture di alcuni brani tratti dalla Divina Commedia da parte di Marco Valeri. L’ingresso all'evento è libero e gratuito.

«L’Auser è una realtà associativa di fondamentale importanza – dichiara Francesca Cennerilli, assessore alla Cultura – le iniziative che propongono rappresentano un momento molto partecipato da parte dell’utenza. Diversi protagonisti saranno anche nostri concittadini». Poi i ringraziamenti. «A Cinzia Palloni, nuova referente di Auser a Cerveteri – aggiunge Cennerilli -, che già nei primi giorni successivi al mio insediamento in giunta ho avuto modo di incontrare. Succede ad una persona speciale e nel cuore di tutti noi, Giulia Cannavò, che ci ha lasciati nel gennaio di quest’anno e che per tantissimi anni ha ricoperto il ruolo di coordinatrice».

