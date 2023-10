E’ stato su segnalazione della centrale operativa, che un equipaggio della aliquota radiomobile di Civita Castellana ha proceduto al controllo di tre uomini di origine georgiana, domiciliati a Fabrica di Roma, di età compresa tra i 21 e 33 anni, a bordo di veicolo preso a noleggio. Non sapendo giustificare la loro presenza nel paese, in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo, i soggetti sono stati sottoposti a perquisizione personale e veicolare che, in effetti, ha dato esito positivo, in quanto all’interno di un borsello in possesso di uno dei tre è stato rinvenuto un coltello a serramanico lungo 22,5 centimetri, sottoposto a sequestro. Pertanto, l’uomo è stato deferito in stato di libertà per porto di armi ed oggetti atti ad offendere.