CERVETERI – Gli scacchi arrivano a scuola grazie all’Associazione Nautica di Campo di Mare all’istituto comprensivo Marina di Cerveteri che arricchiscono la proposta formativa per gli alunni con un gioco. In realtà – per gli organizzatori di questa iniziativa – è una disciplina che fa parte del comportamento e della cultura di ogni gruppo umano. «I bambini di tutti i tempi e luoghi hanno giocato, da soli o in gruppo – affermano dalla Nautica - si tratta quindi di un'attività connaturata all'essere umano ed altamente formativa. Gli alunni possono testare i loro limiti, partecipare a nuove esperienze e imparare su di sè e sugli altri, sviluppando la capacità di concentrazione, del pensiero tattico e della volontà attraverso il processo decisionale e nel susseguirsi di situazioni complesse». Il Progetto prevede lezioni presso otto classi della primaria, con il coinvolgimento di 145 alunni presso i plessi di Cerenova, Due Casette e Valcanneto. Le lezioni sono tenute dall’istruttore federale Alberto Concutelli. Il presidente dell’Associazione Nautica Celso Valerio Caferri esprime soddisfazione.

