S. MARINELLA - Sabato prossimo, alle 9, prende il via la “Etrurian Cup”, giunta alla sua terza edizione. L’evento, organizzato dall’associazione Circuito Storico di Santa Marinella, è patrocinato dal Comune, assessorato alla cultura e vedrà radunarsi numerosi equipaggi di auto storiche ed antiche, presso il porto turistico, da dove partiranno alla volta di Allumiere, per poi fare rientro in città intorno alle 12,30. “Un nuovo appuntamento con la storia e l’eleganza dei veicoli da collezione, che oramai sono di casa nella nostra città - commenta il sindaco Tidei - una sfilata di auto provenienti da ogni parte d’Italia e d’Europa, per ammirare le bellezze dei nostri paesaggi costieri e rurali e valorizzare le ricchezze del territorio”. L’evento, rivolto agli equipaggi, prevede anche la degustazione dei piatti tipici e delle bontà della gastronomia locale. “Un percorso culturale e enogastronomico che punta a far conoscere la storia della città e le sue bontà culinarie – spiega l’assessore alla cultura Gino Vinaccia - un’occasione per fare rete con le città vicine, come Allumiere, dove l’equipaggio giungerà a metà mattinata per visitare il museo civico e il Palazzo della Reverenda Camera Apostolica”. Il consigliere con delega al turismo Alessio Manuelli plaude all’iniziativa del Circuito Storico. “Ringraziamo gli organizzatori – dice Manuelli - nella persona di Daniele Padelletti, per proporre ogni volta eventi che mettono in risalto e fanno conoscere la città. Un elegante forma di turismo che permette di far apprezzare il nostro territorio, al di là della stagione estiva e non solo per il suo bellissimo mare”. Il raduno prevede anche la premiazione con l’assegnazione del trofeo “Best in Show” dedicato a Mafalda Molinari e altri premi compreso un Long Road e la consegna finale di un omaggio a tutti gli equipaggi.

