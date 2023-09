E' di quattro carte di circolazione e 2 patenti di guida ritirate e 8 contravvenzioni, il bilancio dei controlli dei carabinieri nel corso del fine settimana.

Nel corso del week-end infatti è stata intensificata l'attività di controllo del territorio posta in essere dal personale del Norm della compagnia carabinieri di Ronciglione.

Sono stati svolti mirati controlli alla circolazione stradale a seguito dei quali, come detto, sono stato ritirate 4 carte di circolazione a motoveicoli non conformi alla circolazione stradale per essere sottoposti a revisione straordinaria, elevate 8 contravvenzioni al codice della strada e ritirate 2 patenti per guida in stato di ebrezza alcoolica e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Proprio nel corso di tali contestazioni, sono stati sequestrati 3 grammi di cocaina a bordo di un'autovettura condotta da uno degli automobilisti a cui è stata ritirata la patente.

I posti di controllo sono stati eseguiti nei principali snodi delle vie cittadine di Ronciglione, in particolare in piazzale Mancini, via della Resistenza e viale 5 Giugno, luoghi dove nei giorni scorsi si erano verificati episodi di vandalismo.