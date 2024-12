CERVETERI – Anche la città etrusca è scesa in piazza per per dire no alla mafia. In occasione della giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime della criminalità organizzata, il comune di Cerveteri, con la vicesindaco e assessore alle Politiche Culturali, Federica Battafarano, accompagnata da una rappresentanza dell’istituto superiore Enrico Mattei, dalla società cooperativa sociale e da una folta delegazione di cittadini, ha partecipato alla manifestazione indetta a Roma dall’associazione Libera. Un corteo partito dal quartiere Esquilino fino al Colosseo per ricordare le persone uccise negli ultimi decenni da mafia, ‘ndrangheta e camorra. «Giovanni Falcone e Paolo Borsellino con gli uomini delle loro scorte – ha elencato Battafarano -, Peppino Impastato e i suoi 100 passi, Piersanti Mattarella, Libero Grassi, Pio La Torre, il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, Rocco Chinnici, il piccolo Giuseppe Di Matteo e tanti, tanti altri. Insieme a migliaia di persone provenienti da tutta Italia abbiamo ricordate loro e tutte le vittime innocenti dei clan e delle organizzazioni mafiose. La mafia fa schifo e la società sana, civile e onesta non farà mai un passo indietro». Un ringraziamento speciale anche ai tanti ragazzi delle scuole. « Come rappresentante dell’Amministrazione comunale – aggiunge la vicesindaco - sono orgogliosa che insieme a me siano venuti tantissimi ragazzi, una partecipazione sentita la loro, in una data densa di significato, nella quale ricordiamo che ha sacrificato la propria esistenza, mettendo a rischio non solo la propria vita ma anche quella dei propri familiari, per un’Italia libera dalla mafia».

