TOLFA - Il prossimo 22 aprile, in occasione della "Giornata Nazionale della Salute della Donna", all'interno del Comune di Tolfa, sarà possibile ammirare la meravigliosa l'installazione "A più voci" realizzata dalle artiste Alessandra Degni e Simona Sarti (in arte DESART2), alla presenza della sindaca Stefania Bentivoglio

"Tanti pezzi di stoffa differenti posizionati su una morbida rete, creeranno un forte impatto visivo, per simboleggiare la presenza di tante donne - spiegano le artiste di Desart 2 Alessandra Degni e Simona Sarti - una testimonianza di "Più voci", per il riconoscimento di tutti i diritti che non fanno distinzione di genere in una società inclusiva e civile".