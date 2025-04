TARQUINIA - Entrano nel vivo le celebrazioni di Pasqua nella città di Tarquinia. Confermata la diretta streaming delle processioni del Venerdì Santo e del Cristo Risorto. Vera novità di quest’anno è lo schermo gigante in piazza Matteotti.

La Ermes WiFi soluzioni Internet di Giancarlo Milioni, (azienda fornitrice di servizi di connessione internet tramite Wifi e Fibra Ottica), come ormai consuetudine dal 2014 con il supporto dell'associazione Fratelli del Cristo Risorto, dell’ associazione culturale Viva Tarquinia, della Rivista Telematica Oltrepensiero e il patrocinio del Comune di Tarquinia, effettuerà una serie di iniziative a carattere culturale e giornalistico-televisivo, che saranno diffuse attraverso le più importanti piattaforme social del web e uno schermo gigante in piazza del Comune, per valorizzare e pubblicizzare due tra le più importanti manifestazioni religiose dell'Alto Lazio che si svolgono nella città tirrenica come la Passione di Cristo del Venerdì Santo e la Processione del Cristo Risorto nel giorno di Pasqua.

Si comincia questa sera alle 21, con la diretta streaming dalle vie del centro storico della “Passione di Cristo, Processione del Cristo Morto”; domani, sabato 19 aprile, alle ore 23.45, registrazione video della “Svelatura di Cristo- funzione religiosa” nella Chiesa di San Giuseppe che sarà trasmessa nel corso dello streaming della Processione del Cristo Risorto; domenica 20 aprile ore 17, diretta streaming dalle vie del centro storico e dal piazzale dell’ospedale della Processione del Cristo Risorto.

Le trasmissioni televisive delle processioni saranno irradiate dalla sala consiliare del Comune di Tarquinia sul Canale YouTube di Ermes Soluzioni Internet sezione Live ai seguenti indirizzi: Processione della Passione di Cristo https://www.youtube.com/watch?v=oDNS66jC0Lc - Processione del Cristo Risorto https://www.youtube.com/watch?v=Mox9dxuFg50 e saranno visibili su computer, tablet e cellulari anche attraverso le piattaforme social della Rivista Telematica Oltrepensiero.

L'iniziativa permetterà a fedeli e appassionati di tutto il mondo o ai tarquiniesi residenti all’estero, di seguire in tempo reale le intense celebrazioni religiose della Pasqua. Grazie all'impegno di Ermes Wifi, anche chi è lontano o impossibilitato a partecipare fisicamente soprattutto per ragioni di salute potrà condividere l'emozione e la spiritualità di questi importanti eventi della tradizione pasquale di Tarquinia. Quest’anno, grazie all’intervento finanziario dell’amministrazione comunale di Tarquinia, sarà posizionato anche uno schermo gigante digitale che consentirà a tutti coloro (in migliaia) che stazionano in piazza Matteotti, nei pressi del palazzo civico, di seguire la Processione del Cristo Risorto lungo tutto il suo percorso nell’attesa dell’arrivo della Statua del Redentore e delle dieci grandi croci che la precedono portate a passo di corsa, accompagnate dagli spari a salve delle doppiette maremmane e dalle note della tradizionale marcetta suonate dalla Banda Musicale Giacomo Setaccioli.

Chiunque scatterà fotografie nel corso della Processione del Cristo Risorto 2025 inoltre potrà partecipare con un massimo di due elaborati (20x30) al Contest Fotografico “Scatti e Spari” portandoli entro il 30 aprile alla segreteria del Premio presso Foto Ottica Valerioti in Corso Vittorio Emanuele n.7 a Tarquinia. Tutte le foto pervenute, saranno esposte dal 4 all’11 maggio (giorno della premiazione) presso la Sala D.H Lawrence di via Umberto I n.49 (Complesso Monumentale Torre di Dante). La Mostra ospiterà anche alcuni simboli della Processione e sue immagini storiche ( Per ulteriori e dettagliate info 0766 840886).

Pertanto, domenica 4 maggio ore 17, apertura e Inaugurazione della Mostra del 2° Contest Fotografico “Il Cristo Risorto di Tarquinia 2025” presso la Sala presso D.H Lawrence di Via Umberto I (Complesso Monumentale Torre di Dante) - Video in differita; domenica 11 maggio ore 17 cerimonia di premiazione del Concorso Fotografico e chiusura della Mostra.

