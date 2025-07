CIVITAVECCHIA – Con la determinazione dirigenziale n. 3042 del 3 luglio 2025, il Comune ha ufficialmente rilasciato l’autorizzazione paesaggistica per l’installazione di una ruota panoramica in Piazza della Vita. L’autorizzazione riguarda una struttura temporanea – compresa tra i 30 e i 50 metri di altezza – che occuperà un’area di 20 per 30 metri e resterà in funzione per un periodo massimo di tre anni.

