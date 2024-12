LADISPOLI – È il giorno di “Corri con Fido”. Questa mattina evento molto atteso per gli amici a quattro zampe e per i rispettivi padroni presso il campo di Palo Laziale in via Corrado Melone, zona sud. È qui che scatterà la gara divertente con al nastro di partenza i cagnolini con i loro affezionati padroni al guinzaglio. L’evento è stato organizzato dal gruppo Millepiedi, storica società di podistica ladispolana, con lo scopo di favorire l’associazione Sos Cuccioli che ha vissuto un momento di difficoltà ultimamente per lo sfratto nel terreno dove è stato costruito sette anni fa un rifugio riservato ai cagnolini, almeno 40 quelli trasferiti al canile di Vallegrande. Il raduno è fissato per le 8.30. La quota d’iscrizione è di 10 euro e l’intero ricavato andrà all’associazione. Una situazione particolarmente difficile. Una sola grande speranza: trovare una casa accogliente per il maggior numero possibile di amici e una abbastanza grande, tra Ladispoli e Cerveteri, dove poter ricostruire un rifugio sicuro per “i meno fortunati”.

