MONTALTO – Giovedì 15 maggio, alle 18,30, la Sala San Sisto (via Tirrenia 13) ospiterà la presentazione del libro "Parole in movimento", l’ultimo lavoro letterario di Marino Santinelli.

L'evento si svolge con il patrocinio del Comune e il ringraziamento degli organizzatori va alla sindaca per il supporto all'iniziativa culturale.

L'opera si presenta come una raccolta di racconti originali e profondi, che guidano il lettore attraverso un viaggio tra storie dai protagonisti sconosciuti e ambientazioni quasi surreali, capaci tuttavia di suscitare emozioni familiari e intense.

Il libro è descritto come un'esperienza di lettura che permette di "perdersi e ritrovarsi", lasciando un'impronta significativa nel lettore.

L’autore, Marino Santinelli, dialogherà con lo scrittore Paolo Albani che ha contribuito al volume, curando una postfazione definita "geniale", in linea con lo spirito del libro.

Ad arricchire ulteriormente la serata, saranno le note al pianoforte del maestro Felice Tazzini e le letture di Gianfranco Bruno e Pino Leone.

Il libro "Parole in movimento" è già disponibile per l'acquisto presso la libreria "Il Bianconiglio" di Montalto di Castro e in tutte le librerie nazionali.

La libreria sarà inoltre presente in Sala San Sisto, durante l'evento, per chi desiderasse acquistare una copia in quell'occasione.

L'appuntamento rappresenta un'occasione per immergersi in una serata culturale di valore, ascoltando il dialogo tra gli autori e lasciandosi trasportare dalla musica e dalle parole.

L'invito è rivolto a tutta la cittadinanza e agli amanti della letteratura. (nella foto Marino Santinelli con Lidia Ravera, nella casa in Tuscia della scrittrice, che ha molto apprezzato il libro).

