SANTA MARINELLA – Prenderà il via il prossimo marzo, il programma delle celebrazioni dei 150 anni della nascita di Guglielmo Marconi. Si inizierà con un convegno in cui verrà presentato il libro “Il mio papà ha inventato la radio” di Livio Spinelli, presso il centro ricerche e sperimentazioni di Marconi a Torre Chiaruccia. Il 27 aprile si terrà l’International Marconi day 2024 con Radio Vaticana e i radioamatori della sezione ARI di Civitavecchia. Il 16 maggio conferenza “Dalla Radio di Marconi a Internet”, relatore il Gen. Umberto Rapetto. Il 23 maggio tavola rotonda sul tema “Dalla radio alla Televisione” relatrice la dott.ssa Maria Teresa Lamberti, caporedattrice giornale Radio Rai. Dal 15 giugno al 10 luglio presso la Casina Trincia “Guglielmo Marconi a Santa Marinella”, mostra foto documentaria e di radio d’epoca in collaborazione con il Museo della Radio di Verona, con l’associazione Arma Aeronautica Cerveteri-Ladispoli e con l’associazione Marinai d’Italia di Santa Marinella. A settembre, concerto “Sulle Onde di Marconi” esecuzione della sinfonia del nuovo mondo. “Le mie invenzioni sono per salvare l’umanità, non per distruggerla”, orchestra delle cento città istituzione orchestrale regionale. Il Comune, invita tutti i cittadini e gli appassionati a partecipare a queste iniziative e ad unirsi alla celebrazione del 150° anniversario della nascita di Guglielmo Marconi. È un'opportunità per onorare un grande italiano e per riflettere sull'importanza della sua eredità nel mondo moderno delle comunicazioni”.

