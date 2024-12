CERVETERI - Anche quest'anno per le strade di Marina di Cerveteri sarà letteralmente Carnevale. Dopo la buona riuscita dell'iniziativa dello scorso anno che ha visto rimboccarsi le maniche, bambini e adulti, nella frazione ci si prepara al bis. E questa volta l'appuntamento sarà doppio: il 10 e l'11 febbraio. «Ed anche quest'anno - scrive il consigliere Gianluca Paolacci - i protagonisti saranno i bambini». A sfilare per le strade saranno gli alunni dell'istituto comprensivo Marina di Cerveteri. Nè mancheranno i carri allegorici. A rimboccarsi le maniche la Proloco Due Casette già a lavoro per la realizzazione di cinque carri allegorici. Quali saranno i temi di quest'anno resta ancora un segreto tutto da svelare ma gli organizzatori annunciano tanto divertimento. «Saranno due giorni di grande festa», ha detto ancora Paolacci invitando tutti nella frazione etrusca per le due date in programma.

