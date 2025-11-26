CERVETERI – Non solo Festa dell’Olio dal 6 all’8 dicembre, la città etrusca raddoppia con la Festa della Pizzetta Fritta. Il rione Madonna dei Canneti scalderà il Natale grazie alla seconda edizione al via sotto la grande quercia di largo Almunecar. Una tre giorni all’insegna della gastronomia con stand, mercatini natalizi, animazione per bambini e spettacoli. Si alterneranno momenti ricreativi alla solidarietà, con la partecipazione speciale, oltre che di Babbo Natale, degli amici del Vespa Club Cerveteri. «Tre giorni pieni di divertimento per tutta la famiglia – dice l’assessore ai Rioni, Manuele Parroccini – e anche quest’anno, come è tradizione, i nostri quartieri speciali saranno protagonisti delle festività natalizie, ognuno con le proprie iniziative e manifestazioni che sempre richiamano tantissime persone. Anche gli altri rioni hanno in programma eventi, ai quali stanno lavorando con impegno e passione». Ricco il programma. Si comincia il 6 dicembre, con l’apertura degli stand. Spazio alla solidarietà con la raccolta doni per i piccoli pazienti del Bambin Gesù di Palidoro. Alle 17 occhi al cielo con la nevicata e l’arrivo di Babbo Natale. Domenica 7 animazione e alle 15:30 "Willy delle Meraviglie": bolle di sapone e a seguire il "Christmas Roller Show". Lunedì 8 il carosello musicale del Gruppo Bandistico Cerite.

