MACCARESE - Maccarese si è trasformata in un vero e proprio set cinematografico per la serie TV “Nord Sud Ovest Est”. Un titolo che non poteva passare inosservato: richiama infatti uno degli album più celebri degli 883, uscito nel 1993 e destinato a lasciare un segno indelebile nella memoria collettiva.

Il disco, che conteneva brani entrati di diritto nella colonna sonora di una generazione, rappresentava non solo leggerezza e spensieratezza ma anche uno spaccato autentico della provincia italiana, con i suoi sogni, le sue amicizie e le sue avventure quotidiane. Max Pezzali e Mauro Repetto, protagonisti assoluti di quell’avventura musicale, seppero trasformare piccole storie comuni in racconti capaci di parlare a milioni di ragazzi. Non a caso, a distanza di oltre trent’anni, i loro pezzi restano vivi, suonati, cantati e reinterpretati come simboli di un’epoca che ha fatto della semplicità una forza narrativa.

Che Maccarese abbia ospitato per un giorno le riprese di una produzione che porta quel titolo è sembrato quasi un omaggio naturale a quel mondo musicale. Un ponte ideale tra passato e presente: mentre le telecamere raccontavano nuove storie, il richiamo agli 883 riportava alla mente i viaggi in motorino, le prime estati libere e quella voglia di fuga che il duo seppe mettere in musica come pochi altri.

Così, mentre Maccarese viveva un giorno particolare tra ciak e telecamere, la memoria collettiva tornava agli anni in cui le canzoni degli 883 accompagnavano viaggi veri e immaginari, diventando il sottofondo di un’Italia che cresceva e cambiava, senza però dimenticare la sua dimensione più autentica e quotidiana.