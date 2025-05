LADISPOLI - Rendere la comunicazione possibile per tutti, anche nelle situazioni di emergenza: è questo l’obiettivo dell’incontro in programma sabato 10 maggio alla biblioteca Peppino Impastato. Un appuntamento promosso dal Comune in collaborazione con “Emergenza Sordi APS”.

A introdurre l'iniziativa sarà Marco Cecchini, delegato per il progetto “Ladispoli, una città che sa ascoltare”. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e coinvolgerà rappresentanti istituzionali, tecnici, forze dell’ordine e associazioni del territorio, uniti dal desiderio di costruire una città più equa e attenta ai bisogni di tutti.

«Saranno presentati - ha commentato il delegato Cecchini - due strumenti innovativi ideati per garantire accessibilità e inclusione sia alle persone sorde che alle persone udenti, pensiamo ad esempio, alla brutta esperienza di avvertire la presenza dei ladri in casa: con queste applicazioni, abbiamo la possibilità di allertare le forze dell'ordine, grazie ad un messaggio silenzioso».

Protagoniste della presentazione saranno: Where Are U, l’applicazione che consente di contattare il Numero Unico Europeo per le Emergenze (112) inviando automaticamente la posizione GPS e scegliendo tra tre modalità di comunicazione: voce, chat e silenziosa. Una soluzione fondamentale per chi è sordo, ma utile anche in molte altre situazioni critiche.

La funzione “SOS Polizia locale” integrata nell’app Municipium, che permette di inviare segnalazioni rapide e silenziose direttamente alla Polizia locale di Ladispoli, sempre con geolocalizzazione attiva.

All’incontro parteciperanno anche l’assessore alle Politiche sociali Gabriele Fargnoli e il delegato ai Servizi sociali Fiovo Bitti, a conferma dell’impegno dell’amministrazione comunale verso l’accessibilità universale.

