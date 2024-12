CIVITAVECCHIA - Attimi di paura questa mattina in via Terme di Traiano. Un'auto, un'Alfa 75, a Gpl ha improvvisamente preso fuoco. Sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco della caserma Bonifazi di Civitavecchia che hanno prontamente sedato l'incendio impedendo alle fiamme di raggiungere i veicoli parcheggiati nelle vicinanze e che l'impianto Gpl causasse ulteriori danni. Per fortuna non si sono registrati feriti. A risentirne, durante le operazioni, la circolazione stradale. L'area è infatti rimasta interdetta al traffico per consentire ai vigili del fuoco di lavorare e garantire, allo stesso tempo, la sicurezza degli automobilisti.