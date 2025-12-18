FIUMICINO - Fino al 18 gennaio, presso piazzale Enrico Molinari – Stazione Marittima, l’associazione socioculturale Isola Sacra, con il patrocinio del Comune di Fiumicino, organizza “Un Natale di Cuore”, un mercatino natalizio solidale accompagnato da numerose attività dedicate a bambini, famiglie e adulti.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sostenere le opere di carità portate avanti da ACIS ODV e di supportare progetti solidali promossi da associazioni locali, con particolare attenzione alle realtà impegnate nell’assistenza e nella cura delle persone con disabilità.

Il mercatino sarà aperto al pubblico tutti i giorni, e durante i fine settimana ospiterà momenti di animazione per i più piccoli, con giochi, attività ludiche e la presenza di Babbo Natale e della Befana, pronti a distribuire dolcetti ai bambini.

Sono inoltre previste attività aggregative e ricreative per tutte le età, per vivere insieme un periodo di festa all’insegna della partecipazione e della solidarietà.

Lo scorso anno, grazie al successo dell’iniziativa, sono state donate strumentazioni informatiche e tecniche, tra cui defibrillatori e strumenti musicali, ad alcune scuole di Fiumicino. Inoltre, sono state potenziate diverse attività a sostegno delle fragilità emergenti del territorio, con particolare attenzione agli anziani, e ai cittadini in condizioni di difficoltà.

©RIPRODUZIONE RISERVATA