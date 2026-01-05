CERVETERI –Trasformare la piazza in un luogo di incontro, condivisione e solidarietà. Questo il senso di “Giocattoli in Movimento”, l’iniziativa promossa dal GT Movimento 5 Stelle Cerveteri che ha animato Largo Almunecar.



L’evento ha visto la partecipazione di tante famiglie che hanno scelto di dare nuova vita a giochi e libri per bambini ancora in buono stato, contribuendo a diffondere un messaggio concreto di attenzione verso il prossimo e rispetto per l’ambiente.

I giocattoli raccolti verranno donati alle associazioni Animo e Humanitas – sede “La Cittadella della Solidarietà” di Ladispoli, per essere destinati a bambini meno fortunati. Ringraziamo Ida Rossi per la fattiva collaborazione.



“Educare alla solidarietà significa soprattutto dare il buon esempio – spiegano gli organizzatori - Attraverso ‘Giocattoli In Movimento’ i più piccoli imparano che la condivisione, la cura dell’ambiente e il riuso non sono concetti astratti, ma valori da vivere ogni giorno. Un giocattolo che continua il suo viaggio diventa così simbolo di responsabilità, attenzione e comunità”.