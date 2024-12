CERVETERI – Oggi le finali del trofeo “Costa del Tirreno”, la prima edizione a Cerenova. Una giornata di divertimento che fa seguito a tante altre gare spettacolari che gli spettatori hanno vissuto da giovedì scorso. Nella struttura di via Pietro Alfani continuano a sfidarsi i migliori giocatori italiani in un evento un evento che è stato patrocinato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel con l’obiettivo primario di promuovere questa disciplina sportiva sempre più in voga non solo nel professionismo. Alla Costa del Tirreno si sono iscritti oltre 80 giocatori, la maggior parte di altissimo livello provenienti da tutto il territorio nazionale. Figurano i 6 top 100 del ranking italiano che stanno dentro i 300 della classifica Fip mondiale. Tra i big Luca Mezzetti, Filippo Maria Galassi, Antonio Tricarico, Mnauel Rocafort Lores e tanti altri ancora. E la maggior parte di loro hanno esperienza nella serie A di Padel in Italia. Oltre al tabellone Open, spazio al torneo alla terza e quarta fascia per dare spazio anche agli amatoriali che hanno voglia di mettersi in gioco con l’occasione magari di esordire in tornei comunque agonistici di padel. È un’annata d’oro per il Cerenova Padel volato in Serie C dopo la finale vinta a luglio. Dopo aver dominato il proprio girone, chiuso a punteggio pieno con nove affermazioni in altrettanti incontri, e aver vinto tutte le partite a eliminazione diretta, la squadra verdeblù ha firmato il capolavoro guadagnandosi il posto che valeva il salto di categoria grazie alla vittoria in trasferta con il We Padel Latina.

©RIPRODUZIONE RISERVATA