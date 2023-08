I cibi semplici ma gustosi della tradizione popolare al servizio della solidarietà.

Stasera e domani appuntamento dalle ore 20 a Fontana Grande per l'iniziativa 'A cena insieme…in piazza".

Due serate conviviali, il cui ricavato sarà devoluto interamente all'Emporio solidale, organizzate in sinergia e con la collaborazione fattiva di vari comitati e associazioni cittadine.

«Un appuntamento a cui l'amministrazione è particolarmente affezionata», ha dichiarato l'assessore ai Servizi sociali Patrizia Notaristefano sottolineando il grandissimo successo riscosso dall'iniziativa lo scorso anno.

«E' un lavoro di squadra, fatto anno dopo anno sempre con la stessa energia e lo stesso entusiasmo da ciascuno dei comitati partecipanti. Un modo di manifestare la volontà di esserci nei momenti importanti, uniti da un obiettivo comune: aiutare le persone in un periodo congiunturale in cui fragilità e povertà sono in aumento».

«E il Comune c'è. Anche in questa edizione», ha aggiunto la Notaristefano.

Che le situazioni di disagio economico siano in aumento lo testimoniano i dati forniti da Domenico Arruzzolo, presidente di Viterbo con Amore e dell'Emporio solidale.

«Attualmente sono oltre 270 le famiglie che l'Emporio sostiene. Un triste traguardo e sono in continua crescita, - ha commentato - ogni mese riceviamo dalle 25 alle 30 domande di nuove ammissioni».

E uno dei modi per reperire le risorse necessarie per rispondere alle crescenti richieste di aiuto è l'organizzazione di eventi per la raccolta fondi.

«A cena insieme… in piazza, giunta alla quarta edizione, è l'iniziativa che promuoviamo in estate per autosostenerci. Lo scorso anno, in due serate, abbiamo totalizzato 650 presenze», ha proseguito Arruzzolo evidenziando anche la vicinanza espressa dall'amministrazione tramite un contributo e la messa a disposizione del suolo pubblico. Un risultato raggiunto, e che si spera di superare oggi e domani, grazie alla rete creatasi tra comitati.

"Un gruppo che organizza e lavora in maniera coesa e che fornisce il proprio contributo anche in termini di proposte astronomiche di qualità», ha sottolineato.

E a prezzi contenuti. Tanto per dare un'idea: lasagne 6 euro, bistecca 5 euro, 2 salsicce a 4 euro, un euro la bruschetta e 2 il dolce.

Una rete organizzativa che per l'occasione vede in campo, insieme a Viterbo con Amore, il comitato festeggiamenti Pianoscarano, quello di Santa Barbara e l'associazione di promozione sociale La Rosa. Parlando del menù Roberto Capoccioni, rappresentante de La Rosa, ha dichiarato: «Porteremo in piazza il nostro apetto per cucinare salsicce, bistecche e, novità di quest'anno, anche la porchetta».

«Pianoscarano è presente, faremo le lasagne della nonna, - ha evidenziato Paolo Mattioli - perché l'unione fa la forza. Speriamo dal prossimo anno di spostare le cene in piazza del Comune o al Sacrario per poter accogliere ancora più gente».

Massimo Piergentili, del comitato Santa Barbara, auspica una maggiore affluenza già in questa edizione. «Dietro a Viterbo con Amore c'è un mondo che lavora per lo stesso obiettivo: aiutare le tante persone 'trasparenti' che hanno bisogno».

«Un'iniziativa per uno scopo nobile. Non ho dubbi che la risposta della città sarà entusiasmante», ha concluso l'assessora Notaristefano invitando tutti i viterbesi a partecipare.

