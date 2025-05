Una decina di bambini di Canino ieri sera sarebbero stati portati in ospedale con crisi di tosse.

Intorno all’ora di cena avrebbero iniziato ad accusare i malesseri. La concomitanza dei casi e la circostanze per cui il giorno prima erano stati evacuati dalla scuola per una fuga di gas, ha spinto le famiglie allarmate a portarli autonomamente in ospedale per accertamenti.

Da quanto si è potuto apprendere, le loro condizioni non sarebbero comunque e per fortuna preoccupanti.

Il fatto segue di diverse ore l’evacuazione che c’è stata lunedì mattina all’istituto comprensivo Paolo III. Durante i lavori di messa in opera dei cavidotti in prossimità della scuola, si è incidentalmente lesionata una conduttura che convoglia il metano. In via preventiva tutti gli alunni e il personale della scuola sono stati evacuati e la lesione è stata prontamente riparata.