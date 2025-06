TARQUINIA - Si è concluso con successo il secondo anno del progetto “A canestro insieme” dell'associazione “Autismo Cuori Blu Aps” di Tarquinia, l’associazione senza scopo di lucro formata da genitori di bambini e ragazzi nello spettro autistico. Il progetto sportivo ha permesso ai ragazzi e alle ragazze dell'associazione, organizzati in due gruppi (bambini e adolescenti) di avvicinarsi al basket in maniera gioiosa, grazie al lavoro in palestra con le allenatrici Chiara Cevolo e Silvia Calandrelli e grazie all'operatrice sportiva della disabilità Cintia Scianna.

«Con il progetto “A canestro insieme” abbiamo potuto sfruttare tutto il potere educativo dello sport - spiega la presidente dell’associazione Simona Busatta- che promuove il rispetto dell’altro e incentiva l’inclusione, favorendo soprattutto la socializzazione e il piacere di stare insieme, due cose fondamentali per i nostri ragazzi».

«La realizzazione del progetto - aggiunge la presidente dell’associazione Autismo cuori blu - è stata resa possibile grazie al prezioso contributo della Fondazione Cariciv che ci ha permesso di acquistare tutto il materiale e le attrezzature necessarie, dai canestri regolabili ai palloni. Questi materiali ci permetteranno di proseguire con i progetti sportivi nei prossimi anni, aumentando il numero dei ragazzi che potranno beneficiarne, e per questo vi siamo immensamente grati». «Un sentito ringraziamo anche l'Iiss V. Cardarelli - conclude Simona Busatta - che ci ha messo a disposizione la palestra per lo svolgimento degli allenamenti».

