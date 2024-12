Proseguono le iniziative religiose per la celebrazione delle festività pasquali nelle frazioni di Viterbo. A Bagnaia, domani, torna la rievocazione storica della Passione di Cristo del Venerdì Santo. Per consentire lo svolgimento della manifestazione saranno adottati alcuni provvedimenti al traffico e alla sosta veicolare (ord. n. 118 del 15-3-2024). Di seguito si ricordano i principali: divieto di circolazione dalle 20,30 fino a cessate necessità, nel tratto compreso tra viale Fiume, intersezione strada Pian del Cerro fino a via Cardinal de Gambara, altezza largo Calisti e nel tratto interessato di via Zuccari (dal civico 56 a piazza XX Settembre); dalle ore 20 alle ore 24 previste deviazioni e ulteriori misure di disciplina della circolazione veicolare lungo il seguente percorso: piazza XX Settembre, via Giambologna, piazza Cardinal Peretti, via Zuccari, piazza XX Settembre, piazza Castello, via Cardinal Ragonesi, via Malatesta, piazza Castello, piazza XX Settembre, via Giambologna, piazza Cardinal Peretti, via Giambologna e piazza XX Settembre divieto di circolazione degli autobus dalle 13 in piazza XX Settembre (area interna parcheggio); divieto di sosta con rimozione, dalle ore 13 fino al termine della manifestazione, all'intersezione tra viale Fiume, via Sant'Anna e strada Pian del Cerro, al fine di agevolare il capolinea degli autobus Francigena; divieto di sosta con rimozione, dalle 9 alle 24 in piazza XX Settembre, via Giambologna, piazza Cardinal Peretti, via Zuccari (dal civico 2 al civico 56), piazza Castello, via Cardinal Ragonesi, largo Delio Milioni, via Malatesta; istituzione del senso unico di marcia dalle 19 fino al termine della manifestazione religiosa in strada Pian del Cerro, nel tratto viale Fiume – via Quadrani (con direzione consentita da viale Fiume a via Quadrani.

Divieto di transito, infine, a partire dalle 19, in strada Pian del Cerro, all'intersezione con via Bernini, per gli autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 35 quintali. Obbligo di svolta su via Bernini.

L'interruzione della circolazione durante lo svolgimento della manifestazione sarà presegnalata in strada Romana e in strada Querciaiolo (a cura degli organizzatori).

