ORTE - Un uomo di settantre anni è stato trovato cadavere nella sua abitazione di Orte Scalo.

E’ accaduto ieri l’altro, quando alcuni vicini, preoccupati per il forte odore che proveniva dall’appartamento in via della Ricostruzione, hanno allertato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione locale e gli operatori sanitari del 118 che, una volta entrati in casa e trovato l’uomo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Pare che il corpo dell’uomo (G.B.) fosse già in avanzato stato di decomposizione. La salma è stata subito portata alla camera mortuaria di Orte, in attesa di riuscire a contattare qualche familiare.

