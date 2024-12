S. MARINELLA - È stato proiettato, per la prima volta al castello, il video “48 ore alla scoperta della terra dei Re by... Etruskey”, una produzione Lonely Planet Italia, realizzata grazie al sostegno di UniCredit attraverso Made4Italy, il programma in cui la Dmo Etruskey è entrata a far parte e che ha presentato durante il convegno “Tre re e un popolo, al presente e al futuro”. Il video propone un viaggio tra le meraviglie paesaggistiche e naturali delle città che aderiscono al progetto e sarà condiviso sulle maggiori piattaforme di offerte turistiche nazionali ed internazionali. La Dmo Etruskey, con sede a Santa Marinella, presso il castello, è una associazione di cui fanno parte 12 Comuni dell’Etruria Meridionale con l’obiettivo di valorizzare e promuovere il territorio, creando un’offerta turistica strutturata e un brand riconoscibile da posizionare a livello nazionale ed internazionale. Turismo integrato all’agricoltura e alla valorizzazione dei territori e delle risorse locali. E’ questa la nuova frontiera del turismo in Italia, un comparto che è in forte crescita e che non sembra mostrare alcuna flessione. “Le parole chiave del turismo oggi sono qualità e unicità dei territori, quali luoghi capaci di costruire e restituire ambientazioni, sensazioni, gusti e esperienze che sono peculiari della nostra città - ha detto il sindaco Pietro Tidei - il mercato guarda con sempre maggiore attenzione a destinazioni in cui è possibile riavvicinarsi alla natura, lontano dal caos urbano e dal cosiddetto turismo di massa e noi siamo ben lieti di partecipare insieme agli altri Comuni a questa partnership che si pone di valorizzare il nostro territorio”. “Dmo Etruskey è un progetto nato dalla sinergia tra 12 comuni della costa dell’Etruria Meridionale, un mix di esperienze tra outdoor, archeologia e sapori da vivere in un territorio che tramanda fino a noi la grande eredità etrusca - ha spiegato la delegata Fratarcangeli - l’adesione al programma “Made4Italy” di UniCredit consentirà di raggiungere target più ampi e maggiore visibilità”. Dmo Etruskey propone itinerari e percorsi alla scoperta dell’Etruria meridionale, che si trasformano in esperienze uniche e avvolgenti, che investono tutti i sensi lasciando delle impronte nei ricordi che resteranno per sempre. Dalle aree archeologiche ai musei, fino alle colline che ritraggono paesaggi tipici del territorio, a metà tra quelli del resto del Lazio e quelli della vicina Toscana.